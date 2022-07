Rijkswaterstaat: in de middag drukker richting zuiden en oosten

Vanaf het middaguur vrijdag wordt het waarschijnlijk drukker op de wegen naar het oosten en het zuiden, verwacht Rijkswaterstaat. Vrijdag eindigt het schooljaar in het midden van het land en begint de zomervakantie.

Rijkswaterstaat adviseert mensen om de verkeersinformatie te volgen. De organisatie verwacht drukte op onder meer de A2, de A16, de A27 en de A58 naar het zuiden en op de A12 richting Duitsland.

Ook in het buitenland kunnen vakantiegangers last krijgen van files. Zo waarschuwt de ANWB dat het zaterdag druk kan worden op de Autoroute du Soleil in Frankrijk, de snelweg van Parijs naar Lyon en Marseille.

Volgende week start de zomervakantie in het noorden van Nederland. Nog een week later zijn de kinderen in het zuiden als laatsten aan de beurt.