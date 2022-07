Spits op eerste dag van schoolvakantie ‘viel erg mee’

Op de Nederlandse wegen viel de spits vrijdag “erg mee”, laat een woordvoerder van de ANWB weten. Rond 16.00 uur stond er zo’n 400 kilometer file, wat iets meer is dan op een gemiddelde vrijdag, en rond 19.00 uur was de spits zo goed als voorbij. Hoewel in regio Midden de zomervakantie is begonnen, zei de ANWB niet het idee te hebben dat heel veel mensen vrijdagavond op vakantie zijn gegaan.

Wel vonden ongelukken plaats in de spits. Zo zorgde een ongeval op de A30 bij Barneveld ervoor dat de weg enige tijd dicht was. Verkeer richting Apeldoorn moest hierdoor omgeleid worden, wat zorgde voor vertragingen.

De ANWB had gewaarschuwd voor drukte op de wegen, nu schoolkinderen in heel Zuid-Holland, grote delen van Gelderland en Utrecht en delen van Flevoland en Noord-Brabant zomervakantie hebben. De komende dagen verwacht de ANWB file op de Autoroute du Soleil in Frankrijk.

De coronaregels zijn in Europa versoepeld en daardoor is het gemakkelijker voor mensen om weer naar het buitenland te gaan.