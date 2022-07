Stremming op A6 bij Ketelbrug voorbij na boerendemonstratie

Het verkeer op de A6 rijdt weer nadat dit vrijdagmiddag voor korte tijd werd gestremd door boerendemonstranten. Verschillende trekkers en personenauto’s blokkeerden de Ketelbrug, de verbindingsader tussen Lelystad en de Noordoostpolder. Rijkswaterstaat meldt dat de politie ter plaatse kwam nadat demonstranten de rijbaan tijdens een brugdraaiing wisten te blokkeren.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat staan de tractoren nog wel parallel aan de Ketelbrug, maar wordt het verkeer niet meer gestremd. De ANWB adviseerde reizigers eerder om over de A28 via Zwolle om te rijden, dit advies is met het be√ęindigen van de demonstratie komen te vervallen.