Uitspraak in zaak van gewelddadige overvallen op BN’ers

De rechtbank in Rotterdam doet vrijdagochtend uitspraak in de zaak tegen een groep van acht verdachten die terechtstaan voor een reeks overvallen en inbraken, waaronder de gewapende overval op YouTube-ster Nikkie de Jager en de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot tien jaar geëist.

Volgens het OM vormden de mannen van 21 tot en met 33 jaar uit Rotterdam en Ridderkerk in 2020 samen een criminele organisatie. Ze zouden in wisselende samenstelling verantwoordelijk zijn voor vier overvallen en drie inbraken in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

Nikkie de Jager, bekend van het YouTube-kanaal NikkieTutorials, en haar verloofde werden op 8 augustus 2020 in hun eigen huis overvallen door vier mannen, die waren gewapend met een pistool en een koksmes. De slachtoffers werden op stoelen vastgebonden met ducttape, tiewraps en touwen.

De overvallers gingen ervandoor met onder meer waardevolle sieraden, sleutels en een tas van het merk Louis Vuitton. Voor deze overval en andere misdrijven eiste het OM 8 jaar cel tegen Eddie N., 10 jaar cel tegen Hamza T. en 9 jaar cel tegen Said O. Daarnaast mogen de drie Rotterdammers wat het OM betreft vijf jaar lang niet in de woonplaats van De Jager komen.

De 21-jarige Younes S. uit Ridderkerk hoorde 7 jaar cel tegen zich eisen voor onder meer de mislukte overval op René van der Gijp. Daarbij werd op 27 april 2020 met slaghamers ingeslagen op de gepantserde autoruiten van de voormalig voetballer, toen die thuiskwam na een tv-uitzending.