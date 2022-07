VU-studie: varkens en koeien hebben microplastics in hun lijf

Vlees en melk van Nederlandse koeien en varkens bevat microplastics, zo hebben onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam ontdekt. Ze vonden ook kleine hoeveelheden van minstens drie soorten plastic in het bloed van alle onderzochte dieren: twaalf koeien en twaalf varkens. De studie was bescheiden in omvang, maar de Plastic Soup Foundation die er opdracht toe had gegeven noemt de resultaten “schokkend”.

Ook in het vlees van zeven van de acht onderzochte rundvleesmonsters werd minstens één type plastic gedetecteerd. Net als vijf van de acht stukjes varkensvlees die de onderzoekers analyseerden. Ook 18 van 25 onderzochte melkmonsters bevatten microplastics.

Als mogelijke besmettingsroute noemen de onderzoekers vervuild voer. Vers voer dat ze aan testen onderwierpen bleek geen meetbare plasticdeeltjes te bevatten. In alle twaalf de monsters van zogeheten voerpellets en versnipperd veevoer die werden onderzocht was dat wel het geval.

“Deze studie leidt tot ernstige bezorgdheid over de besmetting van onze voedselketen met microplastics”, zegt directeur Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation. Ze voegt eraan toe dat “boeren hier niet verantwoordelijk voor zijn”. Westerbos stelt dat het erop lijkt dat een deel van de restpartijen van de voedingsmiddelenindustrie “met verpakking en al wordt verwerkt tot veevoer”. De stichting vermoedt dat “vrijwel elke biefstuk en hamburger” kleine stukjes plastic bevat.

Die aannames komen niet uit het VU-onderzoek. De Amsterdamse onderzoekers waarschuwen vanwege de bescheiden omvang van hun studie juist voor te grote conclusies. Zij noemen hun resultaten “een eerste indicatie dat plasticdeeltjes aanwezig zijn in detecteerbare concentraties in modern veevoer, de dieren die dat eten en in producten van de boerderij”. Over de vraag hoe schadelijk de microplastics in voedsel zijn, geeft deze studie ook geen uitsluitsel. Nader onderzoek naar de omvang van de blootstelling én de eventuele risico’s is gewenst, vinden de onderzoekers van de VU.

Uit voorzorg zou de overheid moeten garanderen dat de voedselketen volledig plasticvrij is, vindt de Plastic Soup Foundation. Minister van Landbouw Henk Staghouwer moet daarvoor zorgen, stelt de organisatie, die hierover ook een petitie is begonnen. Verder zou de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hier strenger op moeten handhaven, stelt de Plastic Soup Foundation.