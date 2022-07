Arm en schouder Dichter des Vaderlands Lieke Marsman geamputeerd

De arm en schouder van Lieke Marsman zijn geamputeerd omdat de radiotherapie die zij volgt niet goed genoeg aansloeg. Dat schrijft de Dichter des Vaderlands, bij wie in april 2018 een kwaadaardige bottumor in haar bovenrug werd ontdekt, op Twitter.

Als gevolg van de tumor kon Marsman haar rechterarm nog wel bewegen, maar niet meer omhoog doen. Zij beschreef dit proces in haar dichtbundel De volgende scan duurt 5 minuten. “De gifbeker moest helemaal leeg”, twittert de 31-jarige vrijdagavond. “De radiotherapie van dit voorjaar haalde helemaal niets uit en daarom zijn vanochtend mijn arm en schouder geamputeerd.” Marsman spreekt van “een pittig herstel”, maar “zoals jullie zien twitter ik er alweer op los”.

De dichter, die binnenkort ook te zien is in het tv-programma Zomergasten, refereert in een volgende tweet overigens vol zelfspot aan haar operatie. Dat doet zij in de vorm van een misleidende online-advertentietekst, waarin mensen doorgaans op een malafide link moeten klikken om achter bepaalde ‘geheime’ zaken te komen, zoals het vermogen van BN’ers of dieetgeheimen. “This Woman Lost Five Kilos In One Day Click Here To Find Out What Her Secret Is.”