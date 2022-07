Den Helder maakt zich op voor Marinedagen

De poorten van de Nieuwe Haven in Den Helder staan dit weekend open voor het publiek tijdens de Marinedagen. Op zaterdag en zondag laat de Koninklijke Marine weer zien wat ze kan en doet.

Bezoekers kunnen een kijkje nemen op verschillende Nederlandse schepen. Daarnaast zullen er ook buitenlandse schepen aanwezig zijn in de haven voor een rondleiding en zijn er meerdere demonstraties te zien met onder meer drones en militaire oefeningen.

Thema dit jaar is ‘Workforce of the future’ waarmee de marine de nadruk op nieuwe technologische investeringen wil leggen, zoals de komst van nieuwe schepen en mijnenjagers.

Vanwege de oorlog in Oekraïne is het evenement dit jaar versoberd. Zo hangen er geen vlaggen uit bij de schepen en zijn er ook geen muzikale festiviteiten.

De laatste keer dat de Marinedagen werden georganiseerd was in 2017, toen trok het evenement zo’n 350.000 bezoekers.