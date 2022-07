Landelijke actie Extinction Rebellion bij kantoren ING

De protestactie van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij filialen van ING verloopt volgens een woordvoerder van de bank “gemoedelijk”. “Dat hopen we zo te houden”, aldus de zegsman.

Extinction Rebellion zegt actie te voeren uit protest tegen de financiering van de fossiele industrie door de bank. Ze zijn in meerdere steden vestigingen van de bank binnengegaan. Volgens de zegsman van ING gaat het om gemiddeld zes activisten per filiaal. Ze zijn volgens de bank bij ongeveer veertien locaties.

ING laat weten dat er wat de bank betreft geen sprake is van een bezetting van de kantoren door de demonstranten, want de werkzaamheden gaan gewoon door. Extinction Rebellion had al aangekondigd dat klanten en medewerkers van de bank niet belemmerd zouden worden door de “rebellen”, zoals de groep de activisten noemt.

Extinction Rebellion heeft dit jaar al vaker actiegevoerd tegen het fossiele beleid van ING, met name bij het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost. De klimaatactivisten stellen dat de bank jaarlijks zo’n 8,5 miljard euro in olie, gas en kolen steekt, waaronder ook nog altijd nieuwe projecten, “waarvoor allang geen ruimte meer is in de escalerende klimaatcrisis”.

ING zegt dat de bank zich in augustus vorig jaar heeft gecommitteerd aan de nog ambitieuzere klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graden temperatuurstijging van het klimaatakkoord van Parijs. Ook worden leningen aan de olie- en gassector in lijn gebracht met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, geeft de bank aan.

“In 2025 zal onze olie- en gasportefeuille 12 procent kleiner zijn vergeleken met 2019. Dit is een tussentijdse doelstelling op de route naar netto-nul broeikasgasuitstoot in 2050. Onze financiering van kolen zal per eind 2025 nagenoeg nul zijn. Daarmee doen we recht aan de wereldwijde vraag naar energie die voor een groot deel nog altijd fossiel gedreven is, en aan de klimaatdoelen van Parijs. Er is namelijk een transitieperiode nodig om van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie over te gaan en wij willen onze klanten graag ondersteunen bij deze transitie”, aldus een verklaring van ING.