Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt naar bijna duizend

Ziekenhuizen behandelen momenteel 970 mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds 26 april. Sinds afgelopen vrijdag is de totale bezetting met 124 toegenomen, vooral op verpleegafdelingen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat in de huidige coronagolf daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden.

In de afgelopen dag zijn 150 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Op vorige week dinsdag na is dat de grootste instroom sinds 12 april, zo’n drie maanden geleden.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 926 mensen met corona, bijna honderd meer dan afgelopen donderdag. Het is wat rustiger op de intensive cares. Die afdelingen behandelen momenteel 44 mensen die positief zijn getest op corona. De drukte schommelt sinds het begin van de maand rond dat niveau.