Duo verdacht van vervalsen paspoort voor Taghi

Een voormalig gemeenteambtenaar uit Den Haag wordt verdacht van het vervalsen van paspoorten voor criminelen, onder wie Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. M. van D. (50) staat eind november samen met F. N. (40) terecht bij de rechtbank in Amsterdam, kwam naar voren in een regiezitting.

Van D. heeft zich volgens het Openbaar Ministerie laten omkopen door N. en rond de twintig paspoorten voorzien van een valse foto in de periode tussen mei 2009 en oktober 2014. Ze zou hiervoor zo’n 1000 euro per reisdocument hebben gekregen. N. zou de paspoorten hebben geleverd aan meerdere criminele contacten, onder wie Taghi, zei de officier van justitie. Het OM verdenkt N. er verder van dat hij het geld, zeker 16.000 euro, heeft witgewassen.

De zaak kwam ongeveer twee jaar geleden aan het licht. N., die vastzit in een andere zaak, was niet op de zitting aanwezig. Volgens zijn advocaat beroept hij zich op dit moment op zijn zwijgrecht. Van D. was er wel. Zij gaf aan dat ze niet genoeg geld heeft voor een advocaat, aangezien ze net boven de inkomensgrens verdient om een raadsman toegewezen te krijgen. Gezien de complexiteit van de zaak besloot de rechtbank haar bij uitzondering alsnog een advocaat toe te wijzen.

De inhoudelijke zitting staat gepland voor 28 november en 1 december.

Afgelopen vrijdag schreef staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) aan de Tweede Kamer dat er “structurele problemen” zijn met de manier waarop in Nederland paspoorten uitgegeven worden, met “fouten en fraude” tot gevolg. Zo zijn er al tientallen voorbeelden bekend van officiĆ«le paspoorten met vervalste gegevens erin, aangemaakt door corrupte ambtenaren. Ze maken bijvoorbeeld een document met een valse naam erin, of een vervalste foto.