Honderden mensen herdenken genocide Srebrenica op Malieveld

Zo’n vierhonderd mensen hebben zich maandag verzameld op het Malieveld in Den Haag om de genocide in Srebrenica van 27 jaar geleden te herdenken. Tijdens de herdenking wordt ook stilgestaan bij de langverwachte excuses van de Nederlandse regering aan de nabestaanden van de massamoord. Ruim 8000 mannen en jongens werden omgebracht door Bosnisch-Servische strijders.

Voorafgaand aan de herdenking hebben de deelnemers een vredesmars gelopen. Ze volgden een symbolische route van 11 kilometer tussen Wassenaar en het Malieveld. Bij de herdenking zijn zowel nabestaanden van slachtoffers als oud-militairen die destijds deelnamen aan de Dutchbat-missie in Bosnië aanwezig.

Overlevende Suad Pasalic, die als 33-jarige Srebrenica destijds wist te vluchten, woont de herdenking van de genocide voor het eerst in Nederland bij. Hij noemt de excuses, die werden uitgesproken door minister Kajsa Ollongren (Defensie), een “goede daad”. Hij vindt wel dat Nederland internationaal nog meer zou kunnen doen om zoveel mogelijk erkenning voor de genocide te krijgen, ook in Servië, dat kandidaat-lid van de Europese Unie (EU) is.

Dat bij de bijeenkomst ook veteranen zijn, vindt Pasalic een goede zaak. Hij had daar eerst wel moeite mee, maar “de empathie is wederzijds”, zegt hij.