Man opgepakt voor munitieverkoop aan schutter zorgboerderij

De politie heeft een 36-jarige man uit Amsterdam aangehouden die munitie zou hebben geleverd aan John S., die ervan verdacht wordt in mei twee mensen te hebben doodgeschoten bij een zorgboerderij in Alblasserdam. Ook zou hij twee dagen eerder een winkelier hebben gedood in Vlissingen. De 36-jarige verdachte werd donderdag opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie maandag.

De Amsterdammer heeft eind april munitie verkocht aan S., concludeert de politie na onderzoek. In zijn huis werden donderdag onder meer verschillende vuurwapens, munitie, verdovende middelen en een groot geldbedrag gevonden. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De man is maandag voorgeleid en blijft nog zeker veertien dagen vastzitten, aldus het OM.

S. zou op 3 mei een ex-vriendin hebben bedreigd. Via WhatsApp stuurde hij haar een foto met een vuurwapen en een briefje waarop hij haar opdroeg naar een bepaalde plek te komen. De vrouw lichtte de politie in, maar omdat gedacht werd dat het bericht van iemand anders afkomstig was, werd er geen actie ondernomen.

Op 4 mei zou S. een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen hebben doodgeschoten. De ex-vriendin kreeg een foto toegestuurd van het bebloede, vastgebonden lichaam van het slachtoffer. Op het lichaam lag een briefje met de datum 4 mei, de naam van de vrouw en de toevoeging “Fuck You”.

Twee dagen later, op 6 mei, vond de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam plaats. Een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje werden doodgeschoten, twee anderen raakten ernstig gewond. S. werd na het geweld aangehouden in een naburig park.