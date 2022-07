Met deze handige tips hou jij de warmte buiten

De zomermaanden zijn aangebroken en de temperatuur loopt al aardig opgelopen. Desondanks wil je thuis toch ongehinderd je ding doen. Maar in de hitte laat je je soms net wat makkelijker uit het veld slaan. Zaak dus om het huis goed gekoeld te houden!

De zomer is bij veel mensen het meest geliefde seizoen van het jaar. Lekker weer, lange dagen met veel zon, weinig regen en tot slot: vakantie. Maar de zomer gaat ook vaak gepaard met temperaturen die niet iedereen kan bekoren. Daarom is het niet verkeerd om aan de hand van wat tips jouw hoofd (en huis) koel te houden. In het geval van hitte, is voorkomen beter dan genezen. Je wil tenslotte niet pas in actie komen nadat de zon al toegeslagen heeft en uren heeft staan branden op de ramen.

Rolluik of zonnescherm

Wie echt volhardend is in de strijd tegen de hitte, sluit al vroeg, voordat de zon zijn werk doet, het rolluik of een zonnescherm. Mocht je dit nou niet hebben? Sluit dan de gordijnen. Een rolluik is echter je beste vriend tegen de zon. Bovendien houdt het je kamer lekker donker, handig als je een uitslaper bent. Nadeel bij een rolluik is wel: je hebt geen uitzicht en het is niet altijd even mooi van stijl. Een alternatief dat net wat meer licht doorlaat als je dat wil zijn houten jaloezieën, de trend van het afgelopen jaar met een natuurlijke en rustieke uitstraling. Ook deze raambekleding kun je al vroeg in de ochtend sluiten. Zo hou je de hitte buiten.

Nieuwbouwhuis

Ga jij voor een compleet nieuw huis dat je misschien zelf bouwt? Dan bestaat de kans dat je ook een plat dak laat vervaardigen. Vaak wordt dit als een hittebron gezien, maar dit hoeft helemaal niet het geval te zijn. Wat je namelijk steeds vaker ziet, zijn de ‘groene’ daken. Gaat er al een belletje rinkelen? Een zogenaamd Sedum dak is een plat dak met begroeien/beplanting. Met de eco-trends van dit moment, is dit één van de meest populaire en duurzame manieren om je huis gekoeld te houden. De planten koelen zichzelf en de omgeving namelijk door te dampen, waardoor jij meeprofiteert van de koele temperatuur. Let op: het dak werkt ook isolerend, dus in de winter houdt het de warmte juist lekker binnen, maar dit kan dus ook tegendraads werken.

Geen airco

Wie in een beetje luxe verkeerd, heeft een airco in huis. Maar grijp deze manier van koeling pas als laatste redmiddel aan. Het koelen door middel van een airco is namelijk helemaal niet zo gezond voor je en kost bovendien boordevol energie. En daar zit je met al die stijgende prijzen al helemaal niet op te wachten. Is je huis toch te warm? Houd het overdag lekker dicht, maar probeer in de avond alles tegenover elkaar open te zetten, zodat de warmte uit huis kan ontsnappen.