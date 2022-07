Noodopvang in hotel in Vianen voor 180 Afghaanse evacués

In Vianen worden vanaf dinsdag 180 Afghaanse evacués twee weken lang opgevangen in een hotel van Van der Valk. Het gaat om noodopvang, omdat er in de Nederlandse asielzoekerscentra amper plek is, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het betreft Afghanen die in eigen land voor de Nederlandse overheid gewerkt hebben. Zij vrezen in veel gevallen voor hun toekomst in eigen land, nu de Taliban de macht hebben in Afghanistan.

De vluchtelingen komen dinsdag aan in Nederland. De meesten van hen nemen hun gezin mee. In het hotel zijn in een aparte vleugel 90 kamers voor ze beschikbaar. Na afloop van de twee weken gaan de evacués door naar andere noodopvanglocaties in Nederland.