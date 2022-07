OM: geen nieuw licht op moordzaak De Vries door nieuwe stukken

De door het Openbaar Ministerie ingebrachte stukken in de moordzaak Peter R. de Vries “werpen geen nieuw licht” op de strafzaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord. Dat betoogde de officier van justitie maandag voor de rechtbank in Amsterdam, waar een extra ingelaste zitting in de zaak plaatsvindt. Tegen de verdachten Delano G. (22) en Kamil E. (36) is op 7 juni een levenslange gevangenisstraf geëist.

Op 30 juni sloot de rechtbank het onderzoek tegen G. en E. formeel. Vorige week echter zond het OM nieuwe stukken aan de rechtbank en de advocaten van de verdachten. Het gaat om verklaringen van een beschermde getuige, die zou hebben verteld over mogelijke opdrachtgevers van de moord. De Vries werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De getuige zou de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi in verband hebben gebracht met de moord.

Het OM heeft de stukken pas vorige week ontvangen, aldus de officier. Justitie vond het noodzakelijk het pakket aan de rechtbank en de advocaten te sturen, omdat zij zich zelf een oordeel moeten kunnen vormen over de relevantie ervan. Wat de officier betreft zijn ze niet van belang voor het oordeel van de rechter over de strafzaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders. De rechtbank kan op 14 juli gewoon als gepland uitspraak doen, vindt het OM.

Vorige week werd bekend dat er drie nieuwe verdachten zijn aangehouden in het grootscheepse rechercheonderzoek naar de moord op De Vries. Het gaat om de 27-jarige Krystian M., die de beide uitvoerders rechtstreeks zou hebben aangestuurd. Daarnaast zijn – op Curaçao en in Spanje – twee mannen opgepakt die ten tijde van de moordaanslag ter plaatse video’s zouden hebben gemaakt, om die op sociale media te verspreiden.