Steeds meer kinderen in kinderopvang

Er zitten steeds meer kinderen in de kinderopvang. Nederland telde in 2021 er voor het eerst meer dan een miljoen kinderen voor wie ouders kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) maandag op basis van cijfers van de Belastingdienst.

Sinds 2014 is het aantal ouders met kinderen voor wie zij kinderopvangtoeslag kunnen krijgen elk jaar gestegen. In 2021 waren er 34 procent meer kinderen voor wie opvangtoeslag is ontvangen vergeleken met het begin van de stijging in 2014. Ten opzichte van 2020 zijn er vorig jaar bijna 11.000 kinderen in de kinderopvang bijgekomen.

Eerder werd al bericht dat de druk op de kinderopvang groot is. Ook zijn er plannen aangekondigd om kinderopvang bijna gratis te maken. Volgens Brancheorganisatie Kinderopvang kan dit leiden tot een groot personeelstekort.

Hoewel het aantal toeslaggerechtigden is toegenomen, is het percentage van de kosten dat vergoed wordt de afgelopen drie jaar afgenomen. In 2019 werd meer dan 73 procent van de gemaakte opvangkosten door de Belastingdienst vergoed, maar vorig jaar was dat iets meer dan 71 procent.