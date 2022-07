Vijlbrief en bestuurders ondertekenen Gronings Sociaal Handvest

In Appingedam ondertekenen staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) en andere bestuurders maandagmiddag een zogenoemd Sociaal Handvest, waarmee de “Groninger weer voorop komt te staan” in het gaswinningsdossier, aldus de opstellers. Het ondertekenen hiervan is een “belangrijk moment”, aldus mede-opsteller Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging. “Als toekomstig beleid niet aan deze punten voldoet, dan kunnen we bestuurders daar nu echt op gaan aanspreken.”

Het handvest bestaat uit twaalf uitgangspunten. Die zijn geen juridisch of wettelijk kader voor het beleid, maar wel een “toetssteen voor alle voornemens, besluiten en afspraken die vanuit de wetgever, bestuurders en uitvoeringsinstanties de Groningse gedupeerden raken. Van beleidsmakers mag vanaf nu worden verwacht dat zij hun beleid op deze uitgangspunten baseren”, aldus de opstellers. Naast de Groninger Bodem Beweging zijn ook het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis verantwoordelijk voor het stuk.

In het stuk staat onder meer dat het welzijn van de Groningers voorop moet staan, dat ook de funderingen van de beschadigde woningen hersteld moeten worden en dat elke beleidskeuze prioriteit moet geven aan het snel afhandelen van de schade. Lukt het de bestuurders niet om zich hieraan te houden, dan “mag van hen worden verwacht dat zij uitleg geven over hun beperkingen”.

Het stuk wordt ook ondertekend door gedeputeerde Johan Hamster namens de provincie en de vijf aardbevingsgemeenten, het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. De bestuurders zullen om 16.00 uur hun handtekening zetten.