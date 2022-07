Architect Wim Quist (91) overleden

Architect Wim Quist is overleden op 91-jarige leeftijd. Dat bevestigt het Rotterdamse architectenbureau Quist Wintermans Architekten na berichtgeving in NRC.

Quist ontwierp onder meer het Museon in Den Haag, Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, de Schouwburg in Rotterdam en de Uyllanderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Een beeldbepalend ontwerp is het kantoorgebouw Willemswerf aan de Nieuwe Maas in Rotterdam, een rechthoek die aan de waterkant wordt doorsneden door een lange diagonaal. Ook zijn watertoren aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven uit 1970 is opvallend: die bestaat uit drie witte bollen met elk een inhoud van 500 m3 water. Van 1975 tot 1979 was Quist Rijksbouwmeester.

Vorig jaar raakte Wim Quist verwikkeld in een juridische strijd met waterbedrijf Evides. Dat wilde het pand dat de architect in 1977 had ontworpen voor de Drinkwaterleiding Rotterdam (DWL), naast de Van Brienenoordbrug, gaan verbouwen en nieuwbouw plegen op het terrein. Volgens Quist zou daardoor zijn ontwerp worden verminkt. In november kreeg hij van de rechter gelijk. Evides kreeg een bouwstop opgelegd en moest opnieuw met de architect om de tafel.