Boeren willen via rechter noodverordening van tafel hebben

Boeren hebben de rechtbank in Zwolle gevraagd de noodverordening waarmee op 5 juli de blokkades van de distributiecentra van Jumbo in Raalte werden beĆ«indigd, van tafel te vegen. “De boeren worden afgerekend op gedrag van anderen, in een andere gemeente in een andere demonstratie”, betoogde jurist Max Hazekamp dinsdag in een kort geding tegen de gemeente Raalte.

Op 4 juli werden de distributiecentra van de Jumbo in Raalte met landbouwvoertuigen geblokkeerd. In de loop van de avond groeide het protest. “Betonblokken en strobalen werden aangesleept. Er kwamen steeds meer mensen bij”, zei de advocaat van de gemeente Raalte. De boeren werd gevraagd die avond te stoppen, maar ze bleven. De volgende dag vaardigde de burgemeester de noodverordening uit en werden ze gesommeerd te vertrekken. In de loop van de middag werd de blokkade opgebroken.

Namens achttien demonstranten betoogde jurist Hazekamp dat hen het demonstratierecht is ontnomen. De burgemeester heeft die avond de boeren zelf uitgenodigd voor overleg. “Dat geeft al aan dat de demonstratie vreedzaam verliep.” De boeren zijn bereid ook zonder trekkers te komen om opnieuw op dezelfde plek te demonstreren. “Ik kan niet verder. Het gaat om ons leven, ons bedrijf, om een beroepsverbod. Het is echt een noodkreet”, zei een van de demonstranten tegen de rechter.

De advocaat van de gemeente gaf juist aan dat escalatie gevreesd werd. Ondanks het verzoek om op de avond van 4 juli de boel op te breken, bleek de demonstratie juist te groeien. Er kwam een bar te staan en er was een optreden van een zanger. Er werd drank genuttigd en de demonstratie was ongeorganiseerd. “Er werd gezegd: we gaan pas weg als de ME wordt ingezet. Er werden hooibalen en betonblokken aangesleept. Dit was een escalerende reactie.”

Dinsdagavond beslist de gemeenteraad of de noodverordening, die nog geldt, bekrachtigd wordt. Woensdag gaan de boeren met burgemeester Martijn Dadema om de tafel. Ongeacht de uitkomst van dat overleg komt de rechter vrijdag met een uitspraak.