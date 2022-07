Coronacrisis en omscholen: meer mensen wisselden van beroep in 2021

De pandemie heeft op veel verschillende sectoren een grote impact gehad. Werkgevers moesten omgaan met uitdagingen, maar ook steeds meer werknemers gingen nadenken over hun loopbaan en de mogelijkheid tot omscholen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is nu gebleken dat het aantal mensen dat in 2021 wisselde van beroep licht is gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020.

Meer mensen zonder werk in 2020

Het aandeel mensen dat zonder werk kwam te zitten piekte in 2020. Met name mensen met een transport of logistiek beroep of een beroep in de dienstverlening kwamen toen zonder werk te zitten. Ook de cultuur- en kunstsector heeft het zwaar gehad. Om die reden was het voor meer mensen een reden om zich te laten omscholen tot een ander beroep.

Omscholingstraject ICT

Omscholen naar ICT is voor velen aantrekkelijk. Er is immers een enorm tekort aan ICT’ers in Nederland en veel bedrijven zijn hard op zoek naar personeel. Voor wie moeite heeft om in zijn of haar huidige sector werk te vinden, zijn in deze snelgroeiende sector juist banen genoeg. Ook zijn er allerlei trajecten waarbij je kunt werken en studeren tegelijk. Hierdoor heb je de kans om jezelf verder te ontwikkelen terwijl je ook nog de dagelijkse lasten kunt betalen.

De stap zetten om van baan te wisselen

RTV Drenthe sprak met Bennie Linneman uit Klazienaveen en Bob Schreiber uit Meppel over hun beslissing om zich te laten omscholen. Toen Linneman zijn baan verloor was de keuze voor hem snel gemaakt. “Ik dacht nu moet ik het doen: ik laat me omscholen tot een baan in de zorg. Ik ben altijd al een zorgzaam type geweest en ik sta altijd voor iedereen klaar. Zo is eigenlijk het balletje gaan rollen.” Voor Linneman werd het een succes en hij kan het dan ook iedereen aanraden om de stap te zetten en van baan te wisselen. “Ga je dromen achterna. Doe gewoon wat je leuk lijkt. Dat kan ik iedereen adviseren.”

Schreiber gooide na tientallen jaren als banketbakker ook het roer om. “Ik had wel tot mijn 80e banketbakker kunnen zijn, maar ik weet niet of ik daar gelukkig van was geworden. Ik wist dat het iets creatiefs moest worden, maar ik had nooit verwacht dat ik als bloemist zou gaan werken”, vertelt hij.

Voordelen van omscholen

Omscholen is voor sommigen niet per se een noodzaak, het kan daarnaast ook allerlei andere voordelen opleveren. Zo kan het zijn dat je op dit moment niet tevreden bent met het werk dat je doet en dat je liever iets anders wilt gaan doen. Ook geeft omscholing je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en je (zelf)kennis te vergroten. Wanneer je kiest voor een sector met meer baangarantie, kan dat leiden tot een hoger salaris of tot meer baanzekerheid. Kortom, omscholen bleek voor meer mensen tijdens de pandemie aantrekkelijk te zijn en zal wellicht ook nog in het post-corona tijdperk interessant zijn voor werkenden.