Kamerlid Nilüfer Gündoğan doet aangifte tegen FVD-Kamerlid

Het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan heeft dinsdagavond aangifte gedaan tegen collega-Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie (FVD). Ze beschuldigt hem van oproepen tot geweld en opruiing, laat ze weten.

Aanleiding is een toespraak van de FVD’er in Tiel vorige week waar het ging over de protesten van de boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Van Meijeren zei daar onder meer “dat het ook niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld”.

Gündoğan zegt het belangrijk te vinden om “als Kamerlid met zorgen over de democratie het signaal af te geven van: hier en niet verder”. Pijlers onder de democratie zoals journalisten, Kamerleden en wetenschappers worden al bedreigd, zegt ze. “Ze staan allemaal onder druk.”

De FVD’er reageerde eerder op Twitter op de aankondiging van Gündoğan dat ze aangifte gaat doen. “Doe vooral aangifte, maar houd er rekening mee dat de politie mogelijk haar handen vol heeft aan meldingen van aanranding en (seksuele) intimidatie”, liet Van Meijeren weten.

Gündoğan zat eerder in de Tweede Kamer voor Volt. Ze werd begin dit jaar uit de fractie gezet en geroyeerd als lid van de partij na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Gündoğan heeft de beschuldigingen aan haar adres steeds tegengesproken.