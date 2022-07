NVWA vindt weer tijgermuggen bij bandenbedrijf in Assen

Bij een bandenbedrijf in Assen zijn in juni voor het tiende jaar op rij Aziatische tijgermuggen gevonden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vond de voor mens en dier gevaarlijke mug sinds mei van dit jaar ook in Sittard-Geleen en Aalsmeer, meldt het platform Stop invasieve exoten, dat de muggencijfers bijhoudt. Hoeveel muggen er per vondst zijn aangetroffen meldt de NVWA pas aan het eind van het jaar in een totaaloverzicht.

Aziatische tijgermuggen kunnen meer dan twintig virusziekten overbrengen zoals knokkelkoorts, zika, chikungunya, westnijlvirus en verschillende soorten hersenontstekingen. De kleine, gestreepte muggen komen van oorsprong niet in Nederland voor. Ze liften voornamelijk mee op bamboeplantjes en geïmporteerde autobanden.

Volgens Wilfred Reinhold van het platform zijn bandenimporteurs verplicht om autobanden droog te importeren en droog op te slaan. Tijgermuggen leggen namelijk eitjes in restjes stilstaand water. “Als bedrijven zich aan de voorschriften zouden houden, zouden er nooit tijgermuggen worden gevonden”, aldus Reinhold.

Dat er bij het bedrijf in Assen al tien jaar achter elkaar toch tijgermuggen worden aangetroffen, bewijst volgens hem dat de NVWA niet handhavend optreedt. Daarom heeft het platform bij de rechtbank in Amsterdam een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. Stop invasieve exoten sleepte de NVWA al eerder voor de rechter om de tijgermug en won die zaak.