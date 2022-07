Rechtbank behandelt in oktober Friese ‘Tindermoord’

De strafzaak tegen de 27-jarige man die verdacht wordt van de moord op de Amerikaanse studente Mieke Oort in Leeuwarden dit voorjaar, wordt op 11 oktober inhoudelijk behandeld. De zaak is bekend komen te staan als de ‘Tindermoord’. Verdachte Thomas R. heeft toegegeven dat hij de vrouw heeft gestoken, zo laat zijn advocaat weten.

Dinsdag was de eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Leeuwarden. R. uit het Groningse Leek kwam geƫmotioneerd de zaal binnen, maar wilde niks zeggen. De 21-jarige studente werd op de vroege ochtend van zondag 6 maart met een mes gedood. Dit gebeurde in haar studentenwoning aan de Tweebaksmarkt in het centrum van Leeuwarden. R. en Oort hadden elkaar leren kennen via de datingapp Tinder.

Het Openbaar Ministerie zette dinsdag uiteen hoe het steekincident was verlopen. R. had zaterdagavond 5 maart een afspraak met Oort, aldus de officier van justitie. De vrouw zegde af omdat ze ziek zou zijn. R. ging naar de studentenwoning en zag daar Oort dansen met een andere man. Daarna stuurden R. en Oort berichtjes naar elkaar. R. ging naar Leek en nam twee molotovcocktails, een mes en een hamer mee terug naar Leeuwarden. Via de balkondeur kwam hij de studentenwoning binnen om daar Oort en de andere man meerdere keren in het bovenlichaam te steken, aldus de officier.

R. werd op zondag 6 maart rond 05.00 uur door de Duitse politie aangehouden. Dat gebeurde nabij Leer. Ongeveer anderhalf uur daarvoor hadden agenten het levenloze lichaam van Oort gevonden in de studentenwoning. Ze had steekwonden in haar borst, longen, hals en arm. Volgens het OM is er sprake van moord of doodslag.

Twee mannen uit Leeuwarden, destijds 25 en 30 jaar, raakten bij het incident gewond. Het OM gaat hierbij uit van een poging tot moord en een poging tot zware mishandeling. De 25-jarige man raakte zwaargewond. Hij was destijds de partner van Oort, de man waarmee ze stond te dansen. R. wordt ook verdacht van het gooien van een molotovcocktail tegen de studentenwoning. Hij zit in voorarrest en is onderzocht door psychische deskundigen. Op 27 september volgt nog een inleidende zitting.

De ouders van Oort in de Verenigde Staten volgden de pro-formazitting via een videoverbinding.