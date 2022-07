Uitspraak Hoge Raad in belastingzaak oud VVD-kopstuk Linschoten

De Hoge Raad doet uitspraak in een zaak tegen voormalig VVD-coryfee Robin Linschoten. De oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verdacht van het sjoemelen met belastingaangiftes in de periode van 2010 tot en met 2012. Hij zou de fiscus met te lage btw-aangiftes voor meer dan 100.000 euro hebben benadeeld.

De nu 65-jarige Linschoten werd in september 2020 in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Het OM had vijf maanden gevangenisstraf geƫist, waarvan drie voorwaardelijk. De eis was gelijk aan de straf die de rechtbank Linschoten in september 2017 gaf. De oud-politicus, die destijds werkzaam was als zelfstandig consultant, heeft altijd ontkend moedwillig te hebben gefraudeerd en ging in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof.

De advocaat-generaal adviseerde in mei om de veroordeling van Linschoten in stand te houden. Het advies van de advocaat-generaal wordt doorgaans door de Hoge Raad overgenomen.