Brand verwoest bedrijfshal in Groningse Kolham, huizen ontruimd

Een bedrijfshal aan de Knijpslaan in Kolham (Groningen) is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig verwoest door een brand. Het vuur dreigde over te slaan naar twee omliggende woningen en de bewoners daarvan zijn geëvacueerd, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. “Het is lange tijd spannend geweest, maar het ziet ernaar uit dat de huizen gespaard blijven.”

De geëvacueerden worden elders opgevangen. De brandweer zegt snel het sein brand meester te kunnen geven en naar verwachting kunnen de bewoners dan terugkeren.

De brand brak rond 01.15 uur uit en de brandweer zette meerdere eenheden in om het vuur te bestrijden. Vanwege de forse rookontwikkeling werd er rond 02.30 uur een NL Alert verstuurd waarin omwonenden werd geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden.