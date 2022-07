Gemeenteraad Roermond installeert Jos van Rey als wethouder

De gemeenteraad van Roermond komt woensdagavond vanaf 18.00 uur bij elkaar voor het installeren van vijf nieuwe wethouders, onder wie Jos van Rey. Het is voor het eerst in tien jaar dat de 77-jarige Van Rey weer terugkeert op zijn wethouderspost. Een ambt dat hij bekleedde van 1979 tot 1982 en van 1998 tot oktober 2012, toen hij zich gedwongen zag op te stappen na invallen door de politie in zijn woning. Hij stapte toen ook op als senator voor de VVD in de Eerste Kamer.

Van Rey richtte in 2013 met medestanders de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) op, een afsplitsing van de VVD. Hij lag overhoop met de VVD wegens de verdenking van corruptie die op hem rustte. In april 2015 werd hij geroyeerd door de VVD, de partij waarvoor hij tussen 1982 en 1998 in de Tweede Kamer zat, met een korte onderbreking tussen 1989 en 1991.

De rechtse politicus werd in december 2017 in hoger beroep tot een jaar voorwaardelijk veroordeeld wegens schending van de geheimhoudingsplicht, omkoping en witwassen. Ook mocht hij twee jaar lang geen bestuursfunctie meer vervullen in overheidsdienst. De veroordeling bleef ook bij de Hoge Raad in stand.

Acht jaar lang handhaafden de grote partijen in Roermond een cordon sanitaire rond de LVR, vanwege de verdenking van en latere veroordeling voor corruptie. Die uitsluiting is sinds de laatste verkiezingen voorbij. De LVR behaalde een forse verkiezingswinst, waarop GroenLinks en VVD eieren voor hun geld kozen en lieten weten alsnog met de LVR in zee te willen gaan.

De bedoeling is dat Van Rey wethouder volkshuisvesting, milieu en klimaat wordt. Daarnaast krijgt hij de portefeuilles monumenten en archeologie, energie, afval en omgevingswet. De LVR krijgt twee wethouders, de overige coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en VVD, elk één.