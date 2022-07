Lhbti-organisaties willen discriminatierechercheurs bij politie

Lhbti-belangenorganisaties willen dat elke politie-eenheid in Nederland discriminatierechercheurs krijgen. Die kunnen discriminatiezaken tot op de bodem uitzoeken en meer daders veroordelen. Het COC, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en Transgender Netwerk Nederland (TNN) gaan daarover woensdag in gesprek met minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz.

Volgens de belangenorganisaties doen er jaarlijks 2500 mensen aangifte of melding van lhbti-discriminatie, maar worden er hooguit vijf daders veroordeeld. Het COC, NNID en TNN willen daarom dat de minister onder andere meer geld en tijd steekt in Roze in Blauw, het politienetwerk voor de lhbti-gemeenschap. Ook zou aandacht voor aanpak van discriminatie verplicht moeten worden op de politieacademie.

Aanleiding voor het gesprek is het recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over geweld tegen de lhbti-gemeenschap. Daaruit blijkt dat die groep nog steeds vaker slachtoffer van geweld is.