Limburg herdenkt watersnood van een jaar geleden

Limburg herdenkt woensdag en donderdag de watersnood van een jaar geleden. Daarbij veranderden kleine riviertjes en beken in woeste waterstromen, en werden talloze mensen uit hun ondergelopen woningen verdreven. Volgens de nieuwste ramingen bedraagt de totale schade door de watersnood een half miljard euro.

Met name Valkenburg pakt woensdag en donderdag uit met een herdenkingsprogramma. Zo is er woensdagavond voor alle inwoners, betrokkenen van de hulpdiensten en belangstellenden een lampionnenoptocht. Die start rond 21.30 uur vanuit Schin op Geul en vanuit Houthem. In het centrum van Valkenburg ontmoeten de deelnemers van beide wandelroutes elkaar voor een korte muzikale afsluiting. Het thema – verbinding – staat synoniem voor de verbondenheid, solidariteit en saamhorigheid tijdens en na de watersnood, aldus de gemeente.

Ook donderdag staan activiteiten op het programma, zoals een speciale ‘Druppelwandelroute’ langs de Geul, een foto-expositie in Museum Valkenburg en de onthulling van een bank die dient als ontmoetingsplek voor buurtbewoners met het thema ‘water’. Ook vindt donderdagochtend een bestuurdersconferentie plaats over waterveiligheid, waarbij ook minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanschuift. De deelnemers aan de conferentie blikken terug op wat er allemaal is gedaan sinds afgelopen jaar, maar ze bespreken vooral wat er nog moet gebeuren om Limburg veiliger te maken voor water.