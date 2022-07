OM: 6 jaar cel voor Samir A. voor overmaken geld naar IS-vrouwen

Tegen voormalig Hofstadgroep-lid Samir A. is een gevangenisstraf van zes jaar geëist voor onder meer het inzamelen van geld voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Volgens het Openbaar Ministerie was dat geld bedoeld voor het financieren van terrorisme. “A. kon dat niet alleen weten, het lijkt er zelfs op dat het zijn bedoeling was”, aldus de officier van justitie woensdag in de beveiligde rechtbank in Rotterdam.

Het OM beschuldigt A. ervan dat hij met hulp van een zogeheten hawalabankier een groep van ongeveer 25 IS-vrouwen geld stuurde of hielp ontsnappen uit kampen in Syrië. Een groot aantal van hen staat op de nationale sanctielijst terrorisme. A. heeft in totaal 107.000 dollar ingezameld en naar Syrië gestuurd, het merendeel ging naar Nederlandse vrouwen. Een aantal van hen is weer terug in Nederland, sommigen verblijven waarschijnlijk in een van de laatste nog overgebleven IS-bolwerken in Syrië.

De 35-jarige A. wordt tevens verdacht van deelname aan de jihadistische terroristische organisatie IS. Medio 2020 is hij opgepakt. A. ontkent iedere link met terrorisme. Hij ziet het overmaken van geld als humanitaire hulp, omdat de Nederlandse overheid de vrouwen niet hielp. Het was hem vooral om hulp aan de kinderen te doen, vertelde hij eerder. De officieren geloven daar niets van. De vrouwen die A. steunde, waren nog actief betrokken bij IS en hingen dat gedachtegoed aan, ze schreven er onder meer over op sociale media. “A. denkt dat hij boven de wet staat.”

A. is eerder veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme en kwam in september 2013 vrij. Hij was lid van de Hofstadgroep, een netwerk van radicaal-islamitische jongeren. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot die groep gerekend.