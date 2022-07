Pianist en pianoleraar Jan Wijn overleden

Pianist en pianopedagoog Jan Wijn is dinsdagavond op 88-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Amersfoort na een kort ziekbed overleden. Dat laat zijn familie aan het ANP weten. Wijn kreeg vorig jaar oktober de Frans Banninck Cocqpenning vanwege “zijn grote artistieke en pedagogische verdiensten als pianist en hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam”.

Wijn behaalde in 1955 zijn solistendiploma aan het Amsterdamse conservatorium. In 1960 won hij de eerste prijs op een pianoconcours in de Spaanse stad Ourense. Hij trad regelmatig op in binnen- en buitenland, maar moest in 1976 zijn carrière beëindigen vanwege verlammingsverschijnselen aan zijn rechterhand. Daarna legde hij zich toe op pianospelen met zijn linkerhand. Hij was tussen 1962 en 1968 docent aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en daarna tot 2020 verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.

Wijn gaf in zestig jaar tijd les aan onder anderen Ronald Brautigam, Wibi Soerjadi, Ivo Janssen, Marietta Petkova, Hannes Minnaar en Lucas en Arthur Jussen. Verder zat hij in jury’s van nationale en internationale concoursen, en was hij jarenlang lid van de raad van advies van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. In 2009 is Wijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente Amsterdam noemde Wijn “een van de meest gewaardeerde en succesvolle pianopedagogen van Nederland”.