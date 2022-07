Rutte neemt met rondvaart en onderscheiding afscheid van Merkel

Met een informeel bezoek aan het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis, een rondvaart door de Amsterdamse grachten en een diner heeft premier Mark Rutte persoonlijk afscheid genomen van Angela Merkel als bondskanselier. Ze vertrok al eind vorig jaar als regeringsleider van Duitsland, maar het afscheid was vanwege corona uitgesteld.

Het bezoek aan Amsterdam was in onderling overleg afgestemd, aldus een voorlichter van de premier. Rutte heeft nauw samengewerkt met Merkel tijdens haar bondskanselierschap. De christendemocrate leidde Duitsland van eind 2005 tot december 2021.

Tijdens de rondvaart kreeg Merkel een hoge koninklijke onderscheiding. Ze is benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding wordt zeer zelden uitgereikt. Ruud Lubbers was de laatste Nederlander die deze onderscheiding kreeg, aldus de Kanselarij der Nederlandse orden.