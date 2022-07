Vierdaagse besluit zondag over hittemaatregelen op eerste marsdag

De organisatie van de Vierdaagse beslist zondag of het nodig is om voor de eerste marsdag op dinsdag hittemaatregelen te nemen. Het bestuur krijgt op die dag van de eigen meteorologische dienst de meest actuele weersverwachting voor het parcours door de Betuwe, dat op de eerste wandeldag wordt afgelegd door ruim 42.000 lopers. De dienst berekent niet alleen de temperatuur, maar ook zaken als wind en luchtvochtigheid, aldus marsleider Henny Sackers. Ook de aan de Vierdaagse verbonden inspanningsfysioloog en de sportpsycholoog geven die dag advies.

Sackers zegt de zorgen over misschien wel 35 graden Celsius op de eerste wandeldag wel te begrijpen. “We volgen dat natuurlijk met enige alertheid. Maar we vertrouwen op onze eigen weerdienst, die specifiek voor het Rijk van Nijmegen aan de slag is.” Als het nodig is om maatregelen te nemen, krijgen de lopers dat meteen te horen via een appbericht en de sociale media. In het verleden is de starttijd weleens vervroegd of mochten lopers later binnenkomen. Ook is de afstand weleens ingekort en mochten militairen zonder 10 kilo bepakking lopen.

Het KNMI verwacht dat het maandag, als de wandelaars hun startbewijs moeten ophalen, ook al rond de 30 graden Celsius is. De start- en finishtenten staan in de volle zon bij de Wedren in Nijmegen. Sackers: “Wandelaars kunnen zondagmiddag ook al hun startbewijs ophalen. Dat hebben we speciaal gedaan om de grote drukte op maandag een beetje te spreiden. We adviseren iedereen om niet op het drukste moment te komen, want het maakt niet uit of je als eerste of als laatste komt. Toch zien we elke jaar dat er al rijen ontstaan voor de startbureaus openen. Dat is dus niet nodig.”