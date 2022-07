Aantal gevallen van apenpokken stijgt licht naar 549

Het apenpokkenvirus is bij 549 mensen in Nederland vastgesteld. Dat zijn er 46 meer dan bij de laatste stand, van afgelopen maandag. Vergeleken met de afgelopen weken is dat een heel lichte toename, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat niets over het verloop van de uitbraak.

Afgelopen maandag stond de teller bij het RIVM op 503 vastgestelde besmettingen. Dat waren er 101 meer dan vorige week donderdag, en dat was de grootste toename sinds het virus in Nederland opdook.

De meeste mensen die het virus hebben opgelopen, zijn mannen die seks hebben met mannen. De eerste twee patiënten in Nederland werden eind april ziek. Ook begin mei kwamen er een paar besmettingen bij. Half mei begon het aantal positieve tests snel te stijgen. Daar zaten waarschijnlijk veel mensen bij die begin mei op het fetisjfestival Darklands in België waren geweest.

Het RIVM waarschuwde onlangs dat de komende pride-evenementen in Amsterdam en andere steden kunnen leiden tot “intensievere verspreiding” van het apenpokkenvirus binnen Nederland. De bekendste pride van Nederland, Pride Amsterdam, wordt van 30 juli tot en met 7 augustus gehouden. Eind juli zijn ook Roze Woensdag in Nijmegen, Roze Maandag in Tilburg, Pride Amersfoort en het Milkshake Festival in Amsterdam. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Eén patiënt in Nederland heeft in het ziekenhuis gelegen om te worden behandeld aan de huidklachten die bij de besmetting horen. Hij is hersteld en weer thuis.