ChristenUnie wil niet langer met SGP op zelfde Europese kieslijst

In aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen in 2024 heeft de ChristenUnie besloten de samenwerking met de SGP te beëindigen. Dat betekent dat beide partijen niet langer op een gezamenlijke kieslijst staan. Op grote thema’s zijn de partijen te ver uit elkaar komen te liggen, aldus de ChristenUnie.

Hoewel de SGP en de ChristenUnie elkaar nog altijd vinden op voor de partijen belangrijke thema’s, namen de verschillen in stemgedrag van beide partijen de afgelopen jaren toe. Onlangs spraken de partijbesturen elkaar over het samenstellen van een gezamenlijke lijst, waarop de ChristenUnie de stekker uit de samenwerking trok. De SGP had graag door willen gaan met de gezamenlijke lijst.

De partijen zaten al niet meer in dezelfde fractie in het Europees Parlement. Na de meest recente verkiezingen in 2019 sloot de ChristenUnie zich aan bij de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP), terwijl de SGP bij de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bleef. Met een gedeelde kieslijst kregen ze veelal twee zetels: één voor een kandidaat van de ChristenUnie, en één voor een SGP-parlementariër.

Volgens ChristenUnie-voorzitter Ankie van Tatenhove hebben de partijen de laatste jaren goed samengewerkt. Maar op grote thema’s als migratie en klimaat en de Europese samenwerking zijn de verschillen tussen de partijen steeds duidelijker zichtbaar. Voor de SGP is de breuk “pijnlijk”. Volgens SGP-voorzitter Dick van Meeuwen kan deze leiden tot zetelverlies, voor een van de fracties in het Europees Parlement, misschien zelfs beide.