Duurzaamheid eerste prioriteit in kledingbranche

De kledingbranche is de op één na vervuilendste branches die er is. De industrie draait om ‘profit’ en ‘fast fashion’, maar desondanks wordt duurzaamheid en het verbeteren van de wereld steeds meer een thema. Wat jarenlang een conservatieve sector leek met goedkope producties in verre landen, lijkt steeds meer een branche van good will te worden. Welke veranderingen kunnen we verwachten in de kledingindustrie en welke worden er al doorgevoerd in het huidige beleid?

Vervuilde meren, Greenwashing, kinderarbeid, gevaarlijke fabrieken; het zijn thema’s die gekoppeld kunnen worden aan de kledingindustrie. Toch wordt er door diverse producenten hard gewerkt om deze stigma’s te doorbreken. Dit doen ze door te investeren in duurzaamheid. Het duurzaamheidslabel is het oogappeltje van de branche en is een directe, duurzame vertaalslag richting de consument. Zo’n label laat namelijk in één oogopslag zien hoe duurzaam de kleding is. Dit lijkt de perfecte oplossing voor de branche, maar in werkelijkheid zijn er te veel labels om een eenduidige boodschap over te brengen. Zo is het voor de consument niet altijd helder waarvoor ze staan en is de betrouwbaarheid twijfelachtig.

Duurzaamheid in Nederland

De branche is wereldwijd bezig om het imago te verbeteren, waaronder in Nederland. Zo wordt er flink ingezet op het verduurzamen van de kleding en de productieketen. In ons land wordt inmiddels op behoorlijke schaal gebruik gemaakt van duurzaamheidslabels waarmee de milieu-impact van kleding wordt aangegeven.



Suitable herenkleding wordt gemaakt door selectief gekozen fabrieken waar bepaalde normen en waarden hoog in het vaandel staan. Dit is een voorbeeld van een Nederlands merk dat zich inzet op verbetering én duurzaamheid. Suitable gaat zelfs nog verder en wil ook op persoonlijk vlak een goede relatie onderhouden met personeel én klant. Zij doen dit om een ander belangrijke punt in de kledingbranche onder de aandacht te brengen: transparantie. Niet voor niets kregen ze op 7 juni 2022 een award voor beste webshop in herenmode.

Transparantie in de industrie

De milieulabels zijn een vorm van transparantie richting de consument. Op deze manier wordt eerlijker geïnformeerd over de wijze waarop het product tot stand is gekomen. Maar vaak gaat het label alleen in op de milieu-impact, terwijl de werkomstandigheden en loon van de textielarbeiders en katoenboeren onvoldoende worden belicht. Desondanks is dit wel degelijk een thema van formaat in de kledingbranche. Op dat vlak valt er dus nog terrein te winnen, maar de eerste stappen zijn gezet. Stappen waar een merk als Suitable een voorloper in is: zij communiceren concreet op de website waarin zij bijdragen om een betere wereld te creëren.

Kleine stappen

De modebranche is nog niet waar het moet zijn. Zo hebben de meeste producenten nog niet de nodige stappen gezet naar verduurzaming, maar het thema is actueler dan ooit. Deze maatschappelijke discussie zorgt ervoor dat meer bedrijven de goede voorbeelden zullen volgen. Over echte circulaire kleding kunnen we nog niet spreken, maar de eerste kleine stappen zijn gezet. Kortom: het begin is gemaakt om de kledingindustrie op een beter spoor te zetten.