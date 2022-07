Hoekstra: meer aandacht, actie en coördinatie voor Oekraïne

Wopke Hoekstra hoopt dat de Oekraïneconferentie die Nederland mede organiseert leidt tot “meer aandacht, meer actie en meer coördinatie”. De minister van Buitenlandse Zaken is gastheer van overleg op hoog niveau over de vervolging van oorlogsmisdaden in Oekraïne.

“Iedereen hoort de verhalen over de verkrachtingen, de moorden, de martelingen en het geweld richting volstrekt onschuldigen”, zei Hoekstra voorafgaand aan de conferentie. “Je ziet dat in zo’n situatie met een land dat in oorlog is en op dit moment een oorlog uitvecht, coördinatie ingewikkeld is. En je ziet dat de expertise versnipperd is.”

Volgens Hoekstra is meer geld nodig voor het onderzoek en zal ook gekeken worden hoe meer onderzoeksteams naar Oekraïne gestuurd kunnen worden. Hij zegde namens de Nederlandse regering 1 miljoen euro extra toe voor het Internationaal Strafhof (ICC), 1 miljoen euro om de mensenrechten in Oekraïne zelf te ondersteunen en 1 miljoen euro voor psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld in dat land.

De conferentie wordt mede georganiseerd door het ICC en de Europese Commissie. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van landen over de hele wereld en internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties. Ook de Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova is erbij. De Oekraïense president Volodimir Zelenski belt later donderdag in via een videoverbinding.