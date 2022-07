Overeenkomst moet Limburg beter tegen water beschermen

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft donderdag in Valkenburg de bestuursovereenkomst Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) getekend. Die moet de provincie beter beveiligen tegen extreem hoge waterstanden en overstromingen, zoals die van een jaar geleden.

Het programma wil de capaciteit van de afvoer van beken en zijrivieren vergroten. Daarnaast moet het klimaatbewustzijn van inwoners vergroot worden, bleek tijdens de bijeenkomst van bestuurders donderdag in Valkenburg. Tijdens die bijeenkomst werd ook een ‘Regionale Actietafel’ ge├»nstalleerd, die de maatregelen aanstuurt. Het programma zal naar eigen zeggen 10 tot 15 jaar nodig hebben om de waterveiligheid te garanderen.

De overeenkomst tussen onder meer Rijk, provincie, gemeenten, boeren en andere grondbeheerders en Waterschap Limburg is volgens die partijen de eerste stap naar een gezamenlijke aanpak van de gevolgen van de klimaatcrisis. Het heeft geen zin om in het Zuid-Limburgse landschap zes meter hoge dammen neer te zetten, zei directeur Theo Reijnders van WRL.

“We zullen ook moeten kijken naar andere opgaven, integraal moeten werken”, zei Reijnders. “Het stikstofdossier bijvoorbeeld kan ons in de weg staan, als we meer weilanden in het heuvelland willen om water vast te houden.” Het gaat dus niet alleen om water en waterkeringen, maar bijvoorbeeld ook de landbouwtransitie en stikstof moeten in het programma betrokken worden, aldus Reijnders.

“De inwoners weten het meeste van het gebied waar ze in wonen en weten het beste aan welke knoppen ze kunnen draaien”, zei de Limburgse gedeputeerde Lia Roefs (PvdA). Zij riep de aanwezige wethouders op deze signalen mee te nemen. Voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord kondigde aan dat er “minirampenplannetjes” in de maak zijn voor wat inwoners zelf kunnen doen.

“Wat vorig jaar in Limburg, maar ook in Belgi├ź en Duitsland is gebeurd, hopen we niet meer mee te maken”, zei minister Harbers. “Dit is echter geen vanzelfsprekendheid, omdat er grenzen aan de maakbaarheid van het watersysteem zitten. Daarom hebben we in het coalitieakkoord 300 miljoen gereserveerd voor maatregelen in de beekdalen van zijrivieren van de Maas, zodat we Limburg beter kunnen beschermen tegen weersextremen.”