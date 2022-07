Studenten en scholieren ongerust over opleiding door schameler ov

Organisaties van studenten en scholieren maken zich grote zorgen over het openbaar vervoer, met name over het uitkleden van dienstregelingen wegens gebrek aan personeel. Veel jongeren zouden niet weten hoe ze zonder bus of trein op hun onderwijsinstelling zouden moeten komen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) en het Landelijk AKtiecomité Scholieren (LAKS) zijn daarom een petitie begonnen waarin ze het kabinet oproepen op Prinsjesdag met een reddingsplan te komen voor het ov.

“Iedereen in Nederland moet naar school of college kunnen komen zonder zich zorgen te maken of er wel genoeg bussen of treinen rijden”, benadrukt voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Joram van Velzen. “Als de overheid niet voor een écht vangnet zorgt, dreigt er een kaalslag in het ov. Voor jongeren die vaak geen auto hebben en afhankelijk zijn van het ov, betekent dit dat onderwijs een stuk minder bereikbaar wordt”, staat er in de petitie.

De initiatiefnemers zijn ook bezorgd over het stijgen van de prijzen van het ov. Studenten hebben dan wel een ov-kaart, maar middelbare scholieren niet.