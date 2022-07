Twitter heeft donderdagmiddag korte tijd plat gelegen. De site en de app laadden niet en bezoekers kregen een foutmelding te zien. Ook de dienst Tweetdeck was niet bereikbaar. Na een tijdje was de storing verholpen en deed alles het weer.

Volgens de site Downdetector.com ging het om een wereldwijde storing. Twitter zelf was niet direct bereikbaar voor een toelichting. Over de oorzaak is daarom nog niets bekend.