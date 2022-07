Verdachte ‘boodschapper’ aanslagen fruitbedrijf Hedel vrijgelaten

Een van de verdachten die betrokken zou zijn bij aanslagen op medewerkers van fruitbedrijf De Groot uit Hedel is donderdag door de rechtbank in Arnhem vrijgelaten uit zijn voorlopige hechtenis. Tegen hem had het Openbaar Ministerie vorige week nog 15 jaar cel geëist, maar de rechtbank gaat ervan uit dat zijn straf niet hoger zal uitpakken dan de 9 maanden die deze 20-jarige Akram O.M. in voorarrest heeft gezeten.

De Amsterdammer wordt verdacht van het uitlokken van anderen om aanslagen te plegen op woonhuizen van personeel van de fruitimporteur. Volgens zijn advocaat was hij echter niet meer dan een boodschappenjongen voor zijn ‘zeer dwingende’ broer, die hem vanuit de gevangenis boodschappen meegaf aan nieuwe aanslagplegers. Deze Adam O.M. zat net als de hoofdverdachte al in de cel voor een reeks aanslagen in 2020.

Die aanslagen op medewerkers van De Groot werden gepleegd nadat het fruitbedrijf in 2019 400 kilo cocaïne vond tussen een partij bananen. Het bedrijf deed aangifte bij de politie, die de cocaïne in beslag nam. Daarop zou hoofdverdachte Ali G. (37) uit Naarden de fruitimporteur zijn gaan afpersen omdat de drugs van hem zouden zijn. Hij zette een aantal mensen aan het werk om medewerkers van De Groot af te persen. Hij zou daarmee vanuit de gevangenis zijn doorgegaan, daarbij geholpen door Adam O.M.. Tegen de hoofdverdachte werd eerder deze maand 26 jaar en 7 maanden cel geëist. Adam O.M. hoorde deze week 16 jaar cel tegen zich eisen.

In februari werden zeven mensen veroordeeld tot celstraffen tot acht jaar voor de aanslagen in 2020. Voor het stichten van branden en het schieten op woningen in 2021 stonden vorige en deze week nog acht uitvoerders terecht. Tegen deze mannen werden celstraffen van 20 maanden tot 16 jaar geëist. De rechtbank doet in deze zaken én die tegen de hoofdverdachte op 23 september uitspraak.