Weer erg druk bij aanmeldcentrum Ter Apel

Het is donderdagavond weer erg druk bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA is druk bezig noodopvang te zoeken voor mensen zodat ze in de nacht van donderdag op vrijdag een dak boven hun hoofd hebben.

“Het is weer heel krap, ik weet niet of het gaat lukken”, aldus een woordvoerder.

In de nacht van woensdag op donderdag sliepen ongeveer honderd mensen bij het aanmeldcentrum in de buitenlucht. Maar volgens het COA wilden deze mensen geen gebruik maken van noodopvanglocaties elders, mogelijk omdat ze de hoop hadden de volgende ochtend vroeg aan de beurt te zijn voor identificatie en registratie.

Op het terrein staan enkele bussen klaar. Onduidelijk is nog welke bestemming ze hebben. Op het terrein bij het aanmeldcentrum verblijven donderdagavond zo’n honderd asielzoekers, onder wie wat kinderen.