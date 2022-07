Foundation herdenkt Peter R. de Vries op sterfdag

De Peter R. de Vries Foundation staat op sociale media stil bij het overlijden van de misdaadverslaggever, vrijdag precies een jaar geleden. “Wij voelen jouw kracht elke dag en gaan door met waar jij voor stond”, schrijft het bestuur.

De Vries richtte de stichting vorig jaar op met de naam Stichting De Gouden Tip om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van de in 1993 verdwenen Tanja Groen. Hoewel meer dan een miljoen euro werd opgehaald, is de zaak nog altijd niet opgelost.

De stichting liet op 6 juli, precies een jaar nadat de misdaadverslaggever in Amsterdam werd neergeschoten, weten dat de naam werd veranderd in de Peter R. de Vries Foundation. Dat werd gedaan “als eerbetoon aan de meest bijzondere misdaadverslaggever die ons land heeft gekend en ter voortzetting van zijn gedachtegoed”, zei het bestuur toen. Het Twitteraccount van de organisatie is het oude persoonlijke profiel van De Vries.