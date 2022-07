Prijs commercieel vastgoed rijst de pan uit

De hoge prijzen zijn in veel portemonnee’s voelbaar en dit geldt ook voor het commercieel vastgoed. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk dat in het eerste kwartaal van 2021 dieper in de buidel getast diende te worden voor kantoren, industriepanden en huurwoningen. Ook de prijzen van winkelpanden namen toe, maar minder dan bij de eerder genoemde vastgoedtypen.

Schaarste

Mede door corona hebben veel landen last van een hoge inflatie, wat ook in Nederland een rol speelt. De prijzen lopen in tal van sectoren enorm op en de commerciële vastgoedsector is zeker niet overgeslagen. Al voor corona stegen de prijzen in deze sector door een tekort, nu lijkt de trend dus door te zetten, mede door de inflatie. Ook zelf bouwen werd duurder in het commerciële vastgoed. De wereld bevoorrading van goederen stokt en materiaal is gewoon niet te verkrijgen. Wie geluk heeft, kan toch aan bouwmateriaal komen, maar moet vaak weken langer wachten dan ‘normaal’ en ook hier zijn de prijzen gestegen. Ook een bouwvergunning verkrijgen is zelfs duurder geworden, blijkt uit gegevens van het Kadaster en CBS.

Opslagtent

Met name de prijzen van de industriepanden stegen hard. In vergelijking met een jaar eerder, steeg de prijs voor dit type vastgoed met ruim 6,6 procent. Verkochte huurwoningen, kantoren en winkelpanden kwamen minder hoog uit. Voor een huurwoning werd 4,4 procent meer betaald, terwijl kantoren (6,1 procent) en winkelpanden (2,3 procent) grotere stijgingen lieten ziet. Ook de huur voor bepaalde opslagruimtes zoals loodsen en magazijnen is gestegen, mede daardoor wordt het steeds interessanter om een opslagtent te huren of kopen. Bovendien heb je met een opslagtent een modulair bouwsysteem wat geschikt is voor tal van industriële toepassingen.

Crisiscijfers

Sinds jaar en dag worden de cijfers van bijna alles bijgehouden, maar in het geval van commercieel vastgoed zijn ze pas in 2008 begonnen met het monitoren van de prijzen. Dit heeft alles te maken met de economische crisis toentertijd. Het is dan ook niet zo gek dat aan het begin van de eerste metingen, de prijzen zakten. Pas enkele jaren later, toen Nederland met als de rest van de wereld uit een diepe crisis omhoog was geklommen, lieten de prijzen een omslag zien.

Met name tussen 2014 en 2016 was er een flinke stijging waarneembaar. Maar ook na 2016 ging het stijgen vrolijk door. Sindsdien is de prijs voor een huurwoning met 69 procent gestegen. De prijs voor een kantoor steeg gemiddeld met 46 procent en ook een industriepand werd 42 procent duurder. Na de crisis liet de prijs van een winkelpand het kleinste herstel zien: slechts 9 procent. De prijzen van huurwoningen en industriepanden zijn inmiddels gestegen tot boven het niveau van voor de crisis in 2008. Voor kantoren en winkelpanden geldt dit niet.

Voorlopig wordt er nog geen kentering verwacht, ondanks de dreiging van een economische crisis. In het geval van huurwoningen geldt namelijk dat er zo’n enorm te kort aan is, dat de prijzen voorlopig nog blijven stijgen. Economen spreken van een monopolie op de markt en voorzien problemen voor de uiteindelijke eindgebruiker, omdat zij steeds dieper en dieper in de buidel moeten tasten om iets te kunnen bemachtigen.