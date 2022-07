Tientallen demonstrerende boeren bij distributiecentrum Jumbo

Ongeveer dertig boeren met trekkers voeren vrijdag rond het middaguur actie in Raalte, bij een distributiecentrum van supermarktketen Jumbo. “De situatie is rustig. De actievoerders houden zich aan de door de burgemeester gestelde voorwaarden, maar ze zoeken wel de grenzen op,” zegt een woordvoerder van de gemeente.

De burgemeester van de Overijsselse plaats gaf donderdag de boeren onder voorwaarden toestemming voor de actie. Zo mogen ze het vrachtverkeer maximaal tien minuten hinderen. Ook mogen de activisten geen alcohol drinken.

Sinds vorige week dinsdag gold er in het gebied een noodverordening, omdat boeren de weg naar het distributiecentrum met landbouwvoertuigen hadden geblokkeerd. De burgemeester heeft die noodverordening donderdagmiddag beƫindigd.

Jumbo was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. De supermarkt verwees donderdag voor een reactie door naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en ging niet in op de vraag of en hoeveel hinder de actie van de boeren oplevert voor de bevoorrading van winkels.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) keurt de actie af. “Elke vrachtwagen wordt tien minuten tegengehouden, dat is kennelijk de afspraak. De facto is dat nog steeds een blokkade. Vooral in de ochtend vertrekken veel vrachtwagens en het is voor te stellen dat dit al snel tot opstoppingen leidt. Dit is niet de oplossing en wij verwachten dat de gemeente ingrijpt.”