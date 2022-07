Van Huffelen: lekken gevoelige info nooit helemáál uit te sluiten

Door bewindspersonen en ambtenaren vaak hun wachtwoorden te laten veranderen en hier strenge eisen aan te stellen, hoopt het kabinet te voorkomen dat gevoelige informatie uitlekt wanneer inloggegevens op straat komen te liggen. Maar dat is nooit helemaal uit te sluiten, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) in reactie op onderzoek van BNR.

De zakenzender meldt dat van de helft van de ministersploeg “binnen enkele minuten” online een wachtwoord te vinden is. “We willen natuurlijk dat wachtwoorden van mensen niet op straat liggen”, aldus Van Huffelen. “Maar vooral ook dat ze niet bruikbaar zijn, omdat ze zo vaak worden veranderd dat je er niets meer mee kan.”

Ministers en staatssecretarissen worden eens in de zoveel tijd verplicht hun wachtwoord van accounts die aan de overheid verbonden zijn te veranderen. Bovendien kan dit niet een makkelijk te achterhalen wachtwoord zijn. Alexandra123 is dus geen optie, noemt Van Huffelen als voorbeeld. Om op sommige accounts in te kunnen loggen, bijvoorbeeld voor de videovergaderdienst van het Rijk, is tweestapsverificatie nodig. Dan moeten personen zowel hun telefoon als hun laptop gebruiken.

“We hopen daarmee iedereen zo goed mogelijk te beschermen”, aldus Van Huffelen. Hoewel het Rijk zulke strenge eisen stelt, bleek eerder dit jaar dat het merendeel van de ministers soms hun privémail gebruiken voor werkzaken.

“Je moet hier gewoon zorgvuldig mee omgaan en zorgen dat je sterke wachtwoorden hebt”, zegt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken). Volgens haar moet iedereen zich aangesproken voelen en hier goed op letten.

Veel Nederlanders denken volgen justitieminister Dilan Yeşilgöz dat zij hun digitale veiligheid op orde hebben, terwijl het toch echt scherper zou kunnen. Ministers vormen daarop geen uitzondering. Yeşilgöz vindt het wel belangrijk dat zij hun gegevens goed beschermen. “Ik zal daar straks aandacht voor vragen”, zegt zij voorafgaand aan de ministerraad.

“Ik probeer daar altijd heel netjes mee om te gaan, dus regelmatig wisselen en niet al te bekende formules”, zegt minister voor Langdurige Zorg Conny Helder over de wachtwoorden. Of het op haar ministerie altijd goed gaat, is niet met zekerheid te zeggen. “Er werken een aantal duizend mensen bij VWS dus ik heb niet vanmorgen nog gecheckt of iedereen z’n wachtwoord nog gewisseld heeft.”