Verbod Hells Angels-organisaties in Nederland blijft staan

Het verbod op Hells Angels-organisaties in Nederland blijft staan. Dat oordeelt de Hoge Raad vrijdag. Met deze uitspraak is de motorclub definitief verboden en ontbonden, er is geen beroep meer mogelijk.

Het gerechtshof in Arnhem had eind 2020 het door de rechtbank uitgesproken verbod op motorclub Hells Angels bevestigd, en ook de Hoge Raad doet dat nu. De activiteiten van de club zijn in strijd met de openbare orde, een verbod is noodzakelijk, oordeelde het hof destijds.

De civiele zaak tegen de Hells Angels Motorcycle Club Holland was aangespannen door het Openbaar Ministerie als onderdeel van de breed ingezette, civiele strijd tegen de zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) in Nederland. Volgens het OM “verheerlijkt en faciliteert” de motorclub geweld en andere misdrijven. Meerdere clubs zijn de afgelopen jaren verboden.

De Hells Angels vormen met afstand de oudste motorclub in Nederland. Het verbod betekent ook dat Hells Angels niet meer in het openbaar hun ‘colors’ (clubkleding) mogen dragen en de losse afdelingen niet meer de naam mogen gebruiken.