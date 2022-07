Wederom slapen mensen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

In de nacht van donderdag op vrijdag slapen er wederom mensen in de buitenlucht bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dit ondanks inspanningen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om voor mensen noodopvangplekken te zoeken.

In hoeverre dat precies gelukt is, kon een woordvoerster van het COA vrijdagavond laat niet zeggen. Wel hoorde zij ook dat mensen wederom buiten slapen. In de nacht van woensdag op donderdag was dat ook het geval en sliepen ongeveer honderd mensen in de buitenlucht.

Toen zei het COA dat het ging om mensen die geen gebruik wilden maken van noodopvanglocaties elders, mogelijk omdat ze de hoop hadden de volgende ochtend vroeg aan de beurt te zijn voor identificatie en registratie. Of dat nu weer het geval is, is onduidelijk. De personen die buiten slapen doen dat onder dekens. Ze liggen onder luifeltenten die zijn neergezet.

Een woordvoerder van de organisatie VluchtelingenWerk Nederland zei eerder vrijdag dat 95 mensen zijn overgebracht naar een opvanglocatie in Stadskanaal en dat een andere groep naar een sporthal is overgebracht in de buurt van het aanmeldcentrum.