Weer honderd asielzoekers slapen buiten bij Ter Apel

Opnieuw zullen ruim honderd asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht in de buitenlucht doorbrengen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in de nacht van donderdag op vrijdag, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgens een woordvoerster heeft het Rode Kruis slaapzakken gebracht die onder de wachtenden buiten worden uitgedeeld.

De zegsvrouw laat weten dat er vrijdag bij het aanmeldcentrum wel enige doorstroming heeft plaatsgevonden en dat er mensen naar andere locaties zijn gebracht. Maar het was onvoldoende om aan alle asielzoekers in Ter Apel onderdak te kunnen bieden.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel en ook de azc’s zitten al lange tijd overvol. De veiligheidsregio’s hebben daarom met het ministerie van Justitie en Veiligheid afgesproken dat ze tot 1 oktober veel extra plekken voor asielzoekers zullen realiseren.