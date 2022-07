16 kalveren komen om door schuurbrand in Overijsselse Zuna

In een schuur in de Overijsselse buurtschap Zuna heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Zestien kalveren die in de schuur van ongeveer tien bij veertig meter stonden zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio omgekomen.

De brand brak rond 00.08 uur uit en de brandweer meldde rond 01.30 uur dat het vuur onder controle was. De schuur, met daarin ook twee tractoren en veel hooi, is verloren gegaan. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen gebouw.

Er kwam veel rook vrij, maar vanwege de afgelegen plek waar het pand stond heeft niemand daar volgens de woordvoerder last van gehad.