Hoofdredacteuren: uitsluiten AD door rechtbank te zware sanctie

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren vindt het uitsluiten van het AD bij zittingen van de strafzaak Marengo te zwaar. AD-verslaggevers zijn de rest van het jaar niet meer welkom, omdat het AD eind juni per ongeluk korte tijd livebeelden van de zaak uitzond op zijn website.

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren vindt de sanctie die het gerechtsbestuur van de rechtbank in Amsterdam aan het AD oplegde “een niet te aanvaarden aantasting van de journalistiek”, schrijft voorzitter Marcel Gelauff aan de rechtbank. De hoofdredacteuren begrijpen dat de rechtbank het incident aankaart, omdat het AD ernstig de fout is ingegaan gezien de veiligheid van betrokkenen. In de beelden die het AD uitzond werden alle verdachten met naam en toenaam genoemd.

Maar het is niet nodig om met de sanctie een voorbeeld te stellen voor andere media, vindt het genootschap. Media kennen hun verantwoordelijkheid en hebben met dit incident niets te maken. “Het blijkbaar zwaarder straffen van één journalistieke organisatie om een sector collectief louter preventief aan te spreken, achten wij ongepast.”

Inperking van de persvrijheid kan ook bijdragen aan de “betreurenswaardige ontwikkeling” dat journalisten vrijwel dagelijks te maken krijgen “met intimidatie en pogingen hun werk moeilijker te maken en aan banden te leggen”.

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren vraagt het gerechtsbestuur van de rechtbank in Amsterdam “zijn positie in deze te heroverwegen”.